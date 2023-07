Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Feuer zerstört Mähdrescher

Vogelsbergkreis (ots)

Am Donnerstagnachmittag (06.07.) geriet gegen 15.30 Uhr auf einem Feld in Höhe der Gemeinde Mücke, im Bereich des Ortsteils Ruppertenrod, nahe der Bundesstraße 49, ein Mähdrescher in Vollbrand. Das Fahrzeug war gerade bei der Getreideernte eingesetzt, als plötzlich Flammen aus dem Heck des Fahrzeugs schlugen. Die Feuerwehren aus Mücke, Feldatal und auch aus Alsfeld waren vor Ort im Einsatz. Aufgrund des in Flammen geratenen Mähdrescher fing auch das abzuerntende Feld auf einer Fläche von eineinhalb Hektar Feuer. Den rund vierzig eingesetzten Einsatzkräften der Feuerwehr gelang es, ein Übergreifen der Flammen auf benachbarte Felder zu verhindern. Der Fahrer des Mähdreschers blieb unverletzt. Der entstandene Sachschaden an der komplett ausgebrannten Arbeitsmaschine sowie an dem Feld wird derzeit auf circa 350.000 Euro geschätzt. Neben den Feuerwehren war auch die Polizei Alsfeld mit einer Streife zur Ermittlung der Brandursache vor Ort.

