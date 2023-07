Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pkw aufgebrochen - Einbruch in Schulgebäude

Fulda (ots)

Pkw aufgebrochen

Petersberg. Unbekannte brachen in der Nacht zu Donnerstag (06.07.) in der Friedenstraße einen grauen Golf auf und stahlen persönliche Gegenstände. Das Fahrzeug stand unter einem Carport auf einem Privatgrundstück. Es entstand circa 40 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Schulgebäude

Fulda. Ein Schulgebäude in der Abt-Richard-Straße wurde in der Nacht zu Donnerstag (06.07.) zum Ziel Unbekannter. Die Täter drangen über ein Fenster ins Gebäude ein und stahlen zwei Ventilatoren. Es entstand rund 300 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

(PB)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell