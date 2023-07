Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Autokorso als Friedens-Veranstaltung im Vogelsberg und in Fulda

Osthessen (ots)

Am Freitag (07.07.) fand zwischen 15 und 20 Uhr ein Autokorso unter dem Motto "Freie Menschen für Frieden Osthessen" statt. Insgesamt nahmen rund dreißig Personen mit siebzehn Pkw und einem Lkw an der Veranstaltung teil. Die Fahrt begann in Freiensteinau - Ober Moos, ging dann über Lauterbach - dortiger Marktplatz - bis nach Fulda zur Ochsenwiese. Von der Ochsenwiese fuhr der Autokorso dann nochmals durch die Fuldaer Innenstadt, bevor er gegen 20 Uhr wieder an der Ochsenwiese endete. Die Fahrzeugkolonne wurde durch mehrere Polizeikräfte begleitet, wobei es im gesamten Verlauf zu keinen besonderen Vorkommnissen kam.

Führungs- und Lagedienst Osthessen in Fulda, gef. Messner, PHK

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell