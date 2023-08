Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Overath - Kleinwagen zu schnell in einer Rechtskurve unterwegs

Overath (ots)

Gestern Mittag (24.08.) um 13:20 Uhr ist es zu einem Zusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen, bei dem sich eine Person schwer verletzt hat und hoher Sachschaden entstanden ist. Ein 20-jähriger Overather befuhr mit seinem Renault die Straße Meesbalken (K 38) in Richtung Probstbalken.

Der Fahrer des Kleinwagens verlor in einer Rechtskurve die Kontrolle über seinen Pkw, kam ins Schleudern und geriet in den rechtsseitigen Straßengraben, als er einer Verkehrsinsel ausweichen wollte. Der Pkw drehte sich um die eigene Achse und geriet dann mit dem Heck in den Gegenverkehr, wo er mit dem Porsche eines 70-jährigen Overathers kollidierte. Der Renault kam abschließend in einem Grundstückszaun und einer Hecke eines Einfamilienhauses links neben der Straße zum Stehen.

Umgehend wurden Polizei und ein Rettungswagen zur Unfallörtlichkeit gerufen. Der Unfallverursacher verletzte sich durch den Zusammenstoß so schwer, dass er zur stationären Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. Es bestand jedoch keine Lebensgefahr. Der Fahrer des Porsche blieb unverletzt.

Der Sachschaden wird auf insgesamt circa 50.000 Euro geschätzt. Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für rund 2 Stunden musste die Straße gesperrt bleiben.

Nach Zeugenaussagen und Auswertung der Unfallspuren steht der Verdacht im Raum, dass überhöhte Geschwindigkeit ursächlich für den Kontrollverlust über den Pkw gewesen sein könnte. (ct)

