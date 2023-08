Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Kürten - Zwei Personen bei Verkehrsunfall verletzt

Kürten (ots)

Am gestrigen Mittwoch (23.08.) ereignete sich gegen 07:50 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem sich eine Person schwer verletzte.

Ein 59-Jähriger aus Kürten befuhr mit seinem Transporter der Marke Ford den Breibacher Weg in Fahrtrichtung Bechen. In einer dortigen Linkskurve fährt er plötzlich aus bislang ungeklärten Gründen in den Gegenverkehr und kollidiert dort mit dem Hyundai einer 75-jährigen Kürtenerin.

Die Fahrerin sowie ihr 45-jähriger Beifahrer wurden durch die Kollision verletzt. Die 75-Jährige wurde schwerverletzt mittels Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht; ihr Beifahrer verletzte sich glücklicherweise nur leicht und gab an, selbstständig einen Arzt aufsuchen zu wollen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten entsprechend abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird aktuell auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Während der Unfallaufnahme wurde der Breibacher Weg auf Höhe der Unfallörtlichkeit für rund zwei Stunden vollständig gesperrt. (ch)

