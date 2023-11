Lübeck (ots) - Am heutigen Dienstagmorgen (21.11.) kontrollierte die Polizei den Radfahrverkehr in der Falkenstraße. Den Schwerpunkt legten die Beamten auf die Einhaltung von Verkehrsvorschriften. Die Bilanz fiel besorgniserregend aus. In der Zeit zwischen 7:15 Uhr und 9:15 Uhr richteten die Einsatzkräfte der Polizeistation Hüxtertor ihre Kontrollstelle an der ...

mehr