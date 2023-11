POL-NB: 50.000 Euro für entscheidenden Hinweis im Fall Müsebeck

Heringsdorf (ots) - Der Rettungsleitstelle Vorpommern-Greifswald wurde am 13.11.2023, gegen 15:00 Uhr über einen Brand in einer Wohnung in Heringsdorf, Kanalstraße informiert. Die Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr stellten in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus fest, dass es dort offensichtlich zu einer Explosion gekommen war. Nach ersten Erkenntnissen haben dort zwei 18 jährige Heranwachsende mit Pyrotechnik ...

mehr