Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - Innenstadt

Wer vermisst sein "Liebhaberstück"

Lübeck (ots)

Am Freitag (17.11.) wurde bei einer polizeilichen Kontrolle in der Innenstadt ein schwarzes Herrenrad sichergestellt. Augenscheinlich handelt es sich bei dem Rad um einen Eigenbau und durch die kleinen verbauten Details kann es als "Liebhaberstück" bezeichnet werden. Das Fahrrad, welches durch seine zwei Gepäckträger sehr auffällig ist, befindet sich zurzeit beim 1. Polizeirevier Lübeck in amtlicher Verwahrung. Hinweise auf die Besitzerin oder den Besitzer des Fahrrads konnten bisher nicht erlangt werden. Wer kann Angaben zu den rechtmäßigen Eigentümern des Fahrrads machen? Hinweise nimmt das 1. Polizeirevier Lübeck unter der Telefonnummer: 0451-131 6145 oder per E-Mail: Luebeck.PRev01@polizei.landsh.de dankend entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell