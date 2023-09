Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall

Nürburg, B 258 (ots)

Am Samstagmorgen, 30.09.2023, gegen 02.45 Uhr, wurde die Polizei in Adenau über eine bewusstlose Person auf der B 258, "Döttinger Höhe", informiert. Vor Ort konnte eine 56-jährige Frau aus dem Landkreis Kassel angetroffen werden, welche offensichtlich mit ihrem E-Scooter auf der Fahrbahn gestürzt war. Zudem bestand vor Ort der Verdacht, dass die Fahrzeugführern unter dem Einfluss von Alkohol stand. Nach der medizinischen Erstversorgung vor Ort, wurde die Fahrerin durch den Rettungsdienst, mit schweren, allerdings nicht lebensbedrohlichen Verletzungen, in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Dort wurde der Fahrzeugführerin eine Blutprobe, zwecks Bestimmung der Blutalkoholkonzentration, entnommen. Die Unfallursache ist derzeit noch unklar. Hinweise auf eine Beteiligung von weiteren Fahrzeugen liegen derzeit keine vor. Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.

