Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Unfallbeteiligter gesucht - Verkehrsunfall mit Sachschaden

Beilstein (ots)

Am 26.09.2023 ereignete sich zwischen 16:00 Uhr und 16:30 Uhr auf dem Parkplatz 2 in Beilstein ein Verkehrsunfall mit Sachschaden. Hierbei fuhr ein 77-jähriger Tourist aus dem Kreis Heinsberg gegen einen geparkten PKW, welcher sich auf dem oben genannten Parkplatz befand. Da der 77-jährige Fahrzeugführer kein Mobiltelefon mit sich führte, fuhr er in das nahe gelegene Hotel und kehrte etwa 20 Minuten später an die Unfallörtlichkeit zurück. Jedoch befand sich zu diesem Zeitpunkt der Unfallgegner nicht mehr vor Ort. Bei dem gesuchten unfallbeteiligten Fahrzeug dürfte es sich um einen PKW (SUV) handeln. Weiteres ist nicht bekannt. Es werden Zeugen gesucht, welche Angaben zum Unfallgeschehen oder zu dem bislang unbekannten Unfallbeteiligten machen können. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Cochem, Tel.: 02671- 9840 zu melden.

