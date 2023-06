LPI-SHL: Unfallflucht in Zella-Mehlis - Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots) - Am 11.06.2023 gegen 01:50 Uhr gerieten zwei junge Männer, die sich auf einer Geburtstagsparty in Kieselbach im Hopfengarten befanden in Streit. Der 21jährige Täter schlug dem 18 jährigen Geschädigten im Laufe der Auseinandersetzung mit der Faust ins Gesicht, so dass er verletzt wurde. Beide Beteiligten standen unter Alkoholeinfluss. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr