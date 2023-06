LPI-SHL: auf Party in Streit geraten

Bad Salzungen (ots) - Am 10.06.2023 zeigte ein 23jähriger Mann an, dass sein Fahrzeug am 09.06.2023 in der Zeit zwischen 23:00 und 23:15 Uhr in Unterbreizbach, Am Hardtrain durch einen spitzen Gegenstand am Lack beschädigt wurde. Vor geraumer Zeit wurde auf die gleiche Art und Weise schon der Pkw seiner 22jährigen Freundin an der Stelle beschädigt. Der Sachschaden an beiden Fahrzeug beläuft sich auf zirka 3000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr