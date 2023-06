Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zeugen gesucht

Bad Salzungen (ots)

Am 09.06.2023 gegen 23:09 Uhr hörte ein Grundstückseigentümer in Vacha in der Bahnhofstraße einen dumpfen Knall. Als er daraufhin aus dem Fenster sah, entdeckte er einen dunklen Pkw Citroen, welcher halb in seiner EInfahrt stand und den Zaun beschädigt hatte. Personen konnte der Zeuge am Fahrzeug nicht feststellen. Der Fahrzeughalter des betreffenden Pkws, hatte sein Fahrzeug kurz zuvor an einer Gaststätte abgestellt um dort jemanden abzuholen. Dabei hat er jedoch das Fahrzeug nicht verschlossen, so dass der Verdacht besteht, dass es unbefugt benutzt wurde.

Hinweise zum Unfallhergang und Fahrzeugführer zum Unfallzeitpunkt nimmt die Polizeiinspektion Bad Salzungen unter der Telefonnummer 03695 5510 entgegen.

