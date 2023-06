LPI-SHL: Graffitisprüher auf frischer Tat ertappt

Bad Salzungen (ots) - In der August-Bebel-Straße in Bad Salzungen stellten am 09.06.2023 um 19:45 Uhr die Beamten einen 39jährigen Mann mit einem E-Scooter fahrend fest, an welchem kein Versicherungkennzeichen angebracht war. Dieser gab an, den E-Scooter gerade erst käuflich erworben zu haben. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen dem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Rückfragen bitte an: ...

