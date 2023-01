Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Fulda. Eine 24-Jährige Opel-Fahrerin parkte am Montag (30.01.) ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Mackenrodtstraße von der Leipziger Straße kommend in Richtung Gerloser Weg. Eine bislang unbekannte Person befuhr zeitgleich mit ihrem Fahrzeug vermutlich die Mackenrodtstraße von der Leipziger Straße kommend in Richtung Gerloser Weg und streifte hierbei den Opel. Der unbekannte Fahrzeugführer entfernte sich nach dem Verkehrsunfall rechtswidrig von der Unfallörtlichkeit. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3.500 Euro. Sachliche Hinweise bitte an die Polizeistation Fulda, Tel: 0661/105-2300 oder -2301

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Rotenburg. Am Montag (30.01.), gegen 21.30 Uhr, befuhr ein 48-jähriger Golf-Fahrer aus Rotenburg die Pestalozzistraße und wollte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach rechts in die Mündershäuser Straße abbiegen. Eine 24-jährige Radfahrerin aus Rotenburg befuhr zeitgleich den Radweg entlang der Mündershäuser Straße stadteinwärts. Als der Golf-Fahrer in die Mündershäuser Straße einbiegen wollte, stieß er aus noch unklarer Ursache mit der von rechts kommenden Radfahrerin zusammen. Die 24-Jährige wurde dabei leichtverletzt. Außerdem entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Rotenburg a.d. Fulda

Unfallflucht

Haunetal. In der Zeit von Donnerstag (26.01.), gegen 22 Uhr, bis Freitag (27.01.), gegen 10 Uhr parkte eine 41-jährige Fahrerin aus Haunetal ihren weißen Skoda Skala in der Sternbergstraße Höhe der Hausnummer 10 ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand. Ein unbekannter Pkw-Fahrer streifte vermutlich beim Vorbeifahren den linken Außenspiegel und beschädigte diesen dadurch. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 800 Euro zu kümmern. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Polizeistation Bad Hersfeld

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell