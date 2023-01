POL-OH: Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht - Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude - Versuchter Einbruch in Geschäft - Werkzeugdiebstahl - Einbruch in Werkstatt

Polizeipräsidium Osthessen

Nach Körperverletzung - Zeugen gesucht

Bad Hersfeld. Am frühen Sonntagmorgen (29.01.), gegen 3.15 Uhr, trat ein Unbekannter einen 52-jährigen Mann aus Bad Hersfeld in der Straße "Linggplatz". Nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen bemerkte der 52-Jährige, wie sich der Täter an seinem im öffentlichen Verkehrsraum abgestellten Pkw zu schaffen machte. Als er den Unbekannten ansprach, kam dieser auf ihn zu und verletzte ihn leicht. Anschließend bestieg der bislang unbekannte Mann, gemeinsam mit zwei weiteren Personen, ein dunkles Fahrzeug und fuhr in Richtung "Obere Frauenstraße" davon. Der Täter kann als männlich, etwa 1,80 Meter groß, mit dunklen Haaren und Bart sowie südländischem Phänotyp beschrieben werden. Zur Tatzeit habe er eine schwarze Jacke, ein weißes Shirt mit schwarzem Schriftzug, eine blaue Jeans mit zerrissenen Hosenbeinen sowie weiße Sportschuhe getragen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäftsgebäude

Rotenburg a.d. Fulda. Unbekannte versuchten in der Nacht zu Montag (30.01.) in ein Geschäftsgebäude in der Straße "Obertor" einzubrechen. Die Türen und Fenster hielten den Hebelversuchen der Täter jedoch stand, sodass diese nicht in das Gebäude gelangten. Mitsamt einer demontierten Außenkamera flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt in unbekannte Richtung. Die gestohlene Kamera hat einen Wert von rund 100 Euro. Zudem hinterließen die Unbekannten etwa 3.000 Euro Sachschaden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Versuchter Einbruch in Geschäft

Rotenburg a.d. Fulda. Ein Geschäft in der Breitenstraße wurde in der Zeit von Samstagnachmittag (28.01.) bis Montagmorgen (30.01.) Ziel unbekannter Täter. Durch Aufhebeln der Eingangstür versuchten die Einbrecher in das Gebäude zu gelangen. Die Tür hielt jedoch stand, sodass lediglich rund 300 Euro Sachschaden entstanden. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Werkzeugdiebstahl

Ludwigsau. Einen Schlagbohrer sowie einen Akku-Schrauber samt zugehörigem Ladegerät und zwei Akkus der Marke Makita entwendeten Unbekannte am Montag (30.01.) von einer Baustelle in der Straße "Im Fuldatal" in Mecklar. Zwischen 8 Uhr und 14 Uhr griffen sich die Langfinger das Diebesgut im Wert von etwa 600 Euro und flüchteten unerkannt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Werkstatt

Philippsthal. Am frühen Montagmorgen (30.01.), gegen 1.45 Uhr, brachen Unbekannte in eine private Werkstatt in der Neue Straße ein. Mitsamt mehrerer Werkzeuge noch unbekannten Werts flüchteten die Einbrecher schließlich unerkannt. Auch die Höhe des entstandenen Sachschadens ist momentan noch unklar. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

