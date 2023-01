POL-OH: Unfall beim Überholen

Fulda (ots) - Katalysator gestohlen Fulda. In der Arleser Straße im Ortsteil Horas stahlen Unbekannte in der Nacht vom 22. zum 23. Januar den Katalysator eines VW Golf, der am Straßenrand abgestellt war. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Einbruch in Einfamilienhaus Flieden. Unbekannte brachen ...

mehr