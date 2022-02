Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Auf frischer Tat ertappt: Bundespolizisten beobachten Diebe

Köln (ots)

Am Nachmittag des 06.02.2022 nahmen Beamte der Bundespolizei Köln zwei junge Männer auf frischer Tat fest. Die Polizisten hatten die Tatverdächtigen dabei beobachtet, wie sie einer 70 Jahre alte Dame die Handtasche aus dem Rollator im Hauptbahnhof Köln bestahlen. Die beiden 17 und 21 Jahre alten Diebe wurden vorläufig festgenommen. Nach Abschluss der strafverfolgenden Maßnahmen, wurden sie aus den polizeilichen Diensträumen entlassen.

Am Sonntag gegen 16:15 Uhr beobachteten Zivilfahnder der Fahndungs- und Ermittlungsgruppe Taschendiebstahl (FEG TD) Köln in der Haupthalle des Bahnhofs zwei junge Männer, welche sich auffällig im Bahnhof umschauten. Wie sich bei den Ermittlungen herausstellte, waren sie auf der Suche nach einem geeigneten Opfer. Schließlich fanden sie in der C-Passage des Hauptbahnhofs eine 70-jährige Dame, die zwei Handtaschen an ihrem Rollator befestigt hatte. Die Zivilbeamten beobachteten ihre Vorgehensweise: Der 17-Jährige begann potenzielle Zeugen in ein Gespräch zu verwickeln, während der andere eine der Handtaschen entwendete. Danach entfernte sich der Dieb von Ort und Stelle, jedoch nahmen die Beamten ihn und seinen Komplizen nach kurzem Fluchtweg vorläufig fest. Bei einer durchgeführten Durchsuchung der Personen und ihren mitgeführten Sachen fanden die Beamten zwei Mobiltelefone, div. Kosmetikartikel, einen Tester-Flacon sowie Tabak, welche sie vermutlich zuvor in den Geschäften des Kölner Hauptbahnhofes gestohlen hatten. Die Artikel wurden sichergestellt, die Handtasche konnte an die Eigentümerin übergeben werden. Gegen die jungen Männer wurden Strafverfahren wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls eingeleitet.

