POL-EL: Nordhorn - Mit schweren Brandverletzungen ins Krankenhaus

Nordhorn (ots)

Am Freitagnachmittag wurde ein 32-jähriger Mann bei einem Brand schwer verletzt. Aus bislang ungeklärter Ursache war bei Renovierungsarbeiten gegen 15.30 Uhr eine Gaskartusche auf einem Müllhaufen explodiert. Als der 32-Jährige den daraus entstandenen Brand löschen wollte, explodierte ein zweites Gasbehältnis auf dem Müllhaufen. Der junge Mann erlitt dabei schwere Verbrennungen an den Armen und am Kopf. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Feuerwehr Nordhorn konnte die Flammen wenig später komplett ablöschen. Es entstanden Sachschäden am Wohnhaus und an einem dort geparkten BMW. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

