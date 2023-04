Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Ebike von Fahrradkurier gestohlen

Am Mittwoch stahl ein Unbekannter ein Fahrrad samt Briefsendungen in Göppingen.

Ulm (ots)

Das blaue E-Bike der Marke Fischer stand gegen 15.15 Uhr vor einem Gebäude in der Friedrichstraße. Der Fahrradkurier hatte das Rad nur wenige Minuten unverschlossen dort stehen lassen. Während der kurzen Abwesenheit nahm ein Unbekannter das Rad mit. An dem sind ein Gepäckträger mit zwei Satteltaschen montiert. In den Taschen befanden sich rund 150 Briefe, die wohl nun vergebens auf eine Zustellung warten. Das Polizeirevier Göppingen (Tel. 07161/632360) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Dieb oder dem Fahrrad geben können und Verdächtiges beobachtet haben. Das Fahrrad hat einen Wert von mehreren tausend Euro.

Tipp der Polizei: Der beste Diebstahl-Schutz ist ein stabiles Fahrradschloss, zum Beispiel ein Bügel- oder Panzerkabelschloss. Beim Kauf sollte man unbedingt auf "geprüfte Qualität" und hochwertiges Material (durchgehärteten Spezialstahl) sowie massive Schließsysteme achten. Das Schloss sollte außerdem groß genug sein, um das Fahrrad mit dem Rahmen an einem festen Gegenstand anzuschließen.

