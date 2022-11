Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht in Schriesheim - Zeugen gesucht!

Schriesheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwischen Donnerstagnachmittag, gegen 16:15 Uhr, und Freitagmorgen, gegen 07:00 Uhr, kam es in der Strahlenberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Der oder die bislang unbekannte Unfallverursacher/-in beschädigte aus bislang unbekannter Ursache einen an der Einmündung zur Talstraße am Fahrbahnrand abgestellten Opel im Bereich des Kotflügels und linken Außenspiegels. Hiernach entfernte sich der/die Unfallverursacher/-in unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro zu kümmern.

Der Polizeiposten Schriesheim hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Tel.: 06203-61301 entgegengenommen.

