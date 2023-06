Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Verkehrsunfall mit drei Zweirädern

Hildburghausen (ots)

Am 10.06.2023, ca. 16:15 Uhr, befahren zwei Motorräder mit französischen Fahrern und Beifahrern hinter einem Kleinkraftrad Simson die Bibergrundstraße in der Ortslage Heubach in Fahrtrichtung Fehrenbach. Im Gegenverkehr befindet sich zum Unfallzeitpunkt ein PKW mit Anhänger. Der Pkw befindet sich bereits in einer Engstelle, welche für ihn mit dem Verkehrszeichen 308 geregelt ist. Aufgrund dessen muss der Simson-Fahrer verkehrsbedingt als Erster vor der Engstelle warten, um den Pkw passieren zu lassen. Das Kleinkraftrad Simson befindet sich im Stillstand. Der erste Franzose verlangsamt aufgrund dessen seine Geschwindigkeit und kommt ebenfalls zum Stillstand. Der zweite Franzose bemerkt dies zu spät und fährt auf den stehenden Franzosen auf. Hierdurch wird dessen Fahrzeug auf das Kleinkraftrad Simson geschoben. Der in der Mittelposition befindliche Franzose kommt in der weiteren Folge zu Fall und beschädigt hierbei den entgegenkommenden PKW. Am Motorrad des unfallverursachenden Franzosen entsteht Sachschaden in Höhe von 1500,00 EUR im Frontbereich, es ist nicht fahrbereit, der Fahrer bleibt unverletzt, der Sozius wird schwer verletzt und mit dem Helikopter ins Klinikum Suhl verbracht. Am Motorrad des vorausfahrenden Franzosen entsteht Sachschaden in Höhe von 5000,00 EUR, wirtschaftlicher Totalschaden - nicht fahrbereit, der Fahrer wird schwer verletzt und der Sozius leicht verletzt. Beide werden mit dem Rettungswagen ins Klinikum Suhl verbracht. Am Kleinkraftrad Simson entsteht Sachschaden in Höhe von 500,00 EUR im Heckbereich, der Fahrer bleibt unverletzt. Am entgegenkommenden PKW entsteht Sachschaden in Höhe von 3000,00 EUR, der Anhänger wird nicht beschädigt, der Fahrer bleibt unverletzt. Die Fahrzeugteile sowie ausgelaufene Betriebsmittel wurden durch die Feuerwehr Heubach gebunden und beräumt.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell