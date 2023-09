POL-PDMY: Nachtragsmeldung - Vermeintlicher Gasaustritt in Remagen-Bandorf

Remagen (ots) - Am 26.09.2023 befuhr ein Rennradfahrer gegen 16:55 Uhr die L79 aus Richtung Birresdorf kommend in Fahrtrichtung der B9. In Höhe der Birresdorfer Straße 17 übersah er einen verkehrsbedingt haltenden PKW und prallte annähernd ungebremst in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls hob der Radfahrer ab und durchschlug mit seinem Kopf die Heckscheibe des ...

