Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall zwischen PKW und Radfahrer - Abschlussmeldung

Remagen (ots)

Am 26.09.2023 befuhr ein Rennradfahrer gegen 16:55 Uhr die L79 aus Richtung Birresdorf kommend in Fahrtrichtung der B9. In Höhe der Birresdorfer Straße 17 übersah er einen verkehrsbedingt haltenden PKW und prallte annähernd ungebremst in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls hob der Radfahrer ab und durchschlug mit seinem Kopf die Heckscheibe des PKW. Er erlitt hierbei schwere Verletzungen, vermutlich dürfte das Tragen eines Schutzhelms noch schlimmeres verhindert haben. Der Rennradfahrer wurde nach medizinischer Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die L79 war für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Neben der Polizei Remagen waren ein Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell