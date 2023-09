Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unterschlagung einer Bauchtasche

Linstow (ots)

Am Samstagmittag, 09.09.2023, teilte ein 43-jähriger Mann aus Bayern zunächst der Polizei in Brandenburg mit, dass er seine Bauchtasche mit persönlichen Dokumenten und Bargeld in einer Toilettenanlage auf einer Autobahnraststätte in Brandenburg vergessen hat und diese nicht mehr dort sei. Da sich in der Bauchtasche ein AirTag-Tracker befand, konnte der Geschädigte seine Bauchtasche orten. Ein Ortungssignal führte zum Rastplatz "Recknitzniederung Ost" auf der BAB 19. Hier kamen nun Beamte der Autobahnpolizei Linstow zum Einsatz. Mit dem Geschädigten wurde der Parkplatz abgesucht, jedoch konnte die Bauchtasche hier nicht gefunden werden. Weitere Ortungen des Geschädigten im Laufe des Nachmittags zeigten, dass sich der AirTag in Richtung Osten bewegt. Einige Ortungspunkte wurden von den örtlich zuständigen Polizeidienststellen ohne Feststellungen geprüft. Nach fast 24-stündiger Verfolgung des Airtag konnte die Bauchtasche samt Inhalt am Sonntagmorgen in Sellin auf Rügen festgestellt werden und gelangte so wieder in den Besitz des Geschädigten. Es konnte ein 71-jähriger Tatverdächtiger aus Sachsen festgestellt werden. Diesen erwartet nun eine Anzeige. Neben der Autobahnpolizei Linstow waren die Autobahnpolizeien Grimmen, Altentreptow, sowie die Polizeireviere Grimmen und Sassnitz an dem Einsatz beteiligt. Für weitere Ermittlungen ist die Kriminalpolizei im Land Brandenburg zuständig. Thoralf Ott Polizeihauptkommissar Autobahnpolizei Linstow

