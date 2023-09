POL-HRO: Tödlicher Verkehrsunfall auf der Landesstraße 51 bei Groß Bengerstorf

Grevesmüphlen (ots) - In Grevesmühlen fand am heutigen Abend eine angemeldete Versammlungen statt. An dieser beteiligten sich in der Spitze 84 Personen. Die Versammlung stand unter dem Motto: "Wir sind bunt! Was seid Ihr?" und verlief friedlich. Die Versammlung wurde in der Zeit von 18:30 - 20:30 Uhr in Form eines Aufzuges vom Bahnhof über den Markt, wo eine ...

