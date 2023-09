POL-HRO: 240 brennende Strohballen

Lübesse (ots) - Am Donnerstag, 07.09.2023, ereignete sich in der Ortslage Uelitz bei Lübesse ein Verkehrsunfall bei dem sich ein 41-jähriger Kradfahrer schwer verletzte. Gegen 17 Uhr befuhr der 41-jähriger Kradfahrer, nach derzeitigen Erkenntnissen mit nicht angepasster Geschwindigkeit, die Friedensstraße in Uelitz aus Richtung Lübesse kommend. Hier übersah dieser die entgegenkommende 51-jährige Skoda-Fahrerin, ...

