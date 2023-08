Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Angriff auf Rettungskräfte

Bremerhaven (ots)

- Gemeinsame Pressemitteilung der Feuerwehr Bremerhaven und Polizei Bremerhaven -

Am Sonntag, den 27.08.2023, in den frühen Morgenstunden, wurden Rettungskräfte der Feuerwehr während eines Rettungsdiensteinsatzes von einem Patienten angegriffen.

Die Rettungskräfte wurden durch Angehörige des Patienten in die Wielandstraße in Bremerhaven gerufen. Der Mann war zu dem Zeitpunkt bewusstlos und benötigte nach Einschätzung der Familie dringend medizinische Hilfe. Während der Behandlung durch die Notärztin und der Rettungsdienstbesatzung der Feuerwehr Bremerhaven reagierte der Patient plötzlich sehr aggressiv und beschimpfte die Einsatzkräfte. Trotz zahlreicher Versuche den Mann zu beruhigen, setzte dieser die Beschimpfungen fort und griff die Einsatzkräfte an. Diese mussten die Behandlung daraufhin abbrechen und die Wohnung verlassen, um den Angriff auf sie zu beenden. Die hinzugezogenen Polizisten haben den Mann später in seiner Wohnung angetroffen. Auch Ihnen gegenüber verhielt er sich aggressiv.

Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs auf Hilfeleistende des Rettungsdienstes eingeleitet.

