Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Freiwillige Feuerwehr Lehe beim Bürger-Brunch

Bremerhaven (ots)

Die Freiwillige Feuerwehr Bremerhaven-Lehe hat dieses Jahr ihr 25-jähriges Jubiläum. Während des Bürger-Brunchs am kommenden Sonntag, den 27. August 2023, werden sich die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Lehe und deren Jugendabteilung in der Zeit von 11 bis 13 Uhr präsentieren. Neben der Vorstellung der Einsatzfahrzeuge, können die jüngeren Besucherinnen und Besucher ihre Zeit an der Hüpfburg oder Spritzwand verbringen.

