Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Wohnungsbrand im Stadtteil Bremerhaven-Lehe. Wohnung brennt vollständig aus.

Bild-Infos

Download

Bremerhaven (ots)

Der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser-Elbe wurde am späten Nachmittag ein Zimmerbrand im Stadtteil Bremerhaven-Lehe gemeldet. Aufgrund dieser Meldung wurde umgehend ein Löschzug der Feuerwehr Bremerhaven zur Einsatzstelle entsandt. Noch während sich die Einsatzkräfte auf dem Weg zur Einsatzstelle befanden, erreichten weitere Notrufe die Integrierte Regionalleistelle. Nun wurde ein Dachstuhlbrand anstatt eines Zimmerbrandes vermutet und sofort weitere Einsatzkräfte der Feuerwehr Bremerhaven und des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven zur Einsatzstelle beordert.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte drang dichter Rauch und Flammen aus mehreren Fenstern im Dachgeschoss eines Wohngebäudes. Sofort wurde die Brandbekämpfung von außen eingeleitet und die Brandbekämpfung im Inneren des Gebäudes vorbereitet. Mehrere aufgeregt Personen befanden sich vor dem Gebäude und machten bei Eintreffen der Einsatzkräfte auf sich aufmerksam. Diese berichtete, dass es in einer Wohnung im Dachgeschoss des Gebäudes brenne. Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich noch Personen in der Brandwohnung befinden, wurde umgehen ein Trupp zur Menschenrettung in die Brandwohnung geschickt. Der Trupp konnte keine Person in der Brandwohnung finden und begann daher mit der Brandbekämpfung. Aufgrund des schnellen und entschiedenen Eingreifens der Feuerwehr Bremerhaven konnte sowohl das Übergreifen des Brandes auf das Dach, als auch auf die Nachbarwohnungen verhindert werden. Das gesamte Gebäude wurde im weiteren Einsatzverlauf durch die Einsatzkräfte nach Personen abgesucht und belüftet. Da die Türen der Nachbarwohnung offengelassen wurden, konnte Brandrauch in diese eindringen. Aufgrund dessen sind diese nicht mehr bewohnbar. Der durch die Einsatzleitung zur Einsatzstelle beorderte Energieversorger stellte vorsorglich im gesamten Gebäude den Strom ab. Die Bewohner wurden vorübergehend in Hotels untergebracht.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Einsatzstelle der Polizei Bremerhaven übergeben. Diese führt die Ursachenermittlung durch.

Nachdem die Einsatzkräfte von diesem Einsatz wieder eingerückt waren, mussten innerhalb kürzester Zeit 12 parallele rettungsdienstliche Einsätze innerhalb der Stadt durch den Rettungsdienst der Feuerwehr Bremerhaven bewältigt werden. Die sich in Dienst befindlichen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes der Feuerwehr Bremerhaven wurden hierfür umgehend von Einsatzkräften der Feuerwehr Bremerhaven unterstützt. Die duale Ausbildung, sowohl zum Brandmeister/zur Brandmeisterin als auch zum Notfallsanitäter/zur Notfallsanitäterin, der Einsatzbeamten/Einsatzbeamtinnen der Feuerwehr Bremerhaven hat in dieser Situation maßgeblich dazu beigetragen die Sicherheit der Seestadt Bremerhaven zu gewährleisten. So konnte auch dieses enorm hohe Einsatzaufkommen schnell und professionell bewältigt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Bremerhaven, übermittelt durch news aktuell