Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Starkregen während Gewitter am 12.08.2023

Bremerhaven (ots)

Aufgrund von Starkregen, während eines Gewitters am 12.08.2023 um ca. 16:20 Uhr, kam es im Bereich Geestemünde zu sechs Einsätzen für die Feuerwehr Bremerhaven. Bei den Einsatzstellen handelte es sich ausschließlich um Regenwasser welches in Häuserkeller lief. Die Berufsfeuerwehr Bremerhaven sowie die Freiwillige Feuerwehr Lehe unterstützenden die Eigentümer bei dem Leerpumpen ihrer Keller, wobei zur Zeit noch zwei Einsatzstellen abgearbeitet werden. Es waren 18 Einsatzkräfte mit vier Fahrzeugen an den Einsatzstellen tätig.

