POL-OE: Kind bei Zusammenstoß mit Transporter verletzt

Olpe (ots) - Ein Ehepaar hat am Freitag (4. August) der Olper Polizei einen Wohnungseinbruch gemeldet. Zwischen 08:30 Uhr und 17:20 Uhr drangen Unbekannte in ein Mehrfamilienhaus in der Martinstraße ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand verließ das Paar ihre Wohnung am Morgen und entdeckte bei der Rückkehr am Nachmittag, dass die Wohnungstür beschädigt wurde. Als die Geschädigten im Inneren nachsahen, bemerkten sie, dass die Wohnung durchsucht und Bargeld entwendet ...

