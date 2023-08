Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Mehrere Einbrüche und Diebstähle in Lennestadt

Lennestadt (ots)

Insgesamt sieben Einbrüche und Versuche haben Geschädigte der Polizei im Bereich Lennestadt gemeldet. Bei allen Taten liegt der Tatzeitraum zwischen Donnerstag (3. August) und Freitag (4. August).

Zunächst meldeten Freitag Mitarbeitende einer Physiotherapiepraxis in der Straße "Zur Naturbühne" einen Einbruch in die Praxisräume. Nach derzeitigem Ermittlungsstand drangen die Unbekannte in der Nacht in das Gebäude ein, indem sie zuerst den Balkon betraten und dann die dortige Tür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räume und stahlen Bargeld.

Ein weiterer Einbruch ereignete sich in der gleichen Nacht in der Hundemstraße. Auch hier bemerkten Mitarbeitende am nächsten Morgen, dass Unbekannte in die Räume eines Reisegeschäfts eingedrungen sind. Nachdem sie eine Eingangstür aufgehebelt haben, durchsuchten sie auch in diesem Fall die Büroräume und entwendeten Bargeld.

Die insgesamt fünf Einbruchsversuche ereigneten sich in der Maumker Straße (einmal in eine Autowerkstatt, einmal in ein Dachdeckerbetrieb), in der Kölner Straße (einmal in ein Reiseunternehmen und einmal in ein Raumgestaltungsgeschäft) und in der Hangstraße in eine Tierarztpraxis.

In allen Fällen entstand Sachschaden. Zudem erschien die Kriminalpolizei vor Ort und sicherte Spuren.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02761-9269-0 entgegen.

