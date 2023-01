Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw auf der Ortsumgehung Steyerberg

Steyerberg (ots)

Steyerberg (ZIE)

Am Dienstag, 24. Januar 2023, 07.20h, kam es auf der Ortsumgehung Steyerberg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Zwei Personen wurden hierbei leicht verletzt. An beiden Pkw entstand ein anzunehmender wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 20000 Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr eine 58jährige Frau aus Steyerberg die Ortsumgehung aus Richtung Liebenau kommend und beabsichtigte nach links Richtung Schinna abzubiegen. Hierbei übersah sie den Pkw einer 20jährigen Frau aus Hoysinghausen, die die Ortsumgehung in Fahrtrichtung Liebenau befuhr. Im Einmündungsbereich stießen beide Pkw zusammen. Beide Frauen wurden leicht verletzt und den Krankenhäusern Nienburg und Sulingen zugeführt. Während der Unfallaufnahme und der Bergung der verunfallten Pkw war der Verkehr zeitweise eingeschränkt, jedoch durch polizeiliche Verkehrslenkungsmaßnahmen möglich. Die Verkehrsunfallaufnahme erfolgte durch die Polizei Stolzenau. Gegen die Frau aus Steyerberg wurde ein Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung, sowie ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell