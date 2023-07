Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Fahrrad von Baustelle gestohlen

Meiningen (ots)

In der Nacht vom vergangenen Freitag auf den Samstag wurde von einer Baustelle, welche sich in der Ernestiner Straße befindet, ein schwarzes Pedelec gestohlen. Der Besitzer hatte dieses hinter einem Bauzaun abgestellt. Zeugen, die Hinweise zum Täter oder der Tat machen können werden gebeten, sich mit der zuständigen Polizeidienststelle in Meiningen in Verbindung zu setzen.

