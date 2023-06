Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Wer hat die Tat beobachtet?

Tiefenort (ots)

Bereits am Sonntag kam es im Nachgang eines Fußballspiels in Tiefenort zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Vorangegangen war eine verbale Streitigkeit um ein Trikot, die sich bereits im Stadion ereignet hatte. Dem Wortgefecht folgte laut Aussage des 25-jährigen Geschädigten auch ein Schlag in den Bauch. Die Security trennte die Kontrahenten und alle verfolgten das Spiel. Nach dem Abpfiff wollte der Mann zu seinem Fahrzeug, welches in der Großen Amtsgasse geparkt war, jedoch lauerten ihm seine Kontrahenten auf und verfolgten ihn bis zum Auto. Sie griffen ihn an und schlugen auf ihn ein. Die Polizei konnte die Täter feststellen und sämtliche Personalien erheben. Allerdings sind für die Ermittlungen weitere Zeugenaussagen notwendig. Wer hat die Tat am Sonntag möglicherweise gesehen oder gar gefilmt? Wer kann die Polizei bei der Ermittlungsarbeit unterstützen? Bitte melden Sie sich unter der Telefonnummer 03695 551-0 bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen.

