LPI-SHL: Auto und Moped stießen zusammen

Suhl (ots) - Mittwochabend stellte ein Mann sein Mercedes-Cabrio in der Straße " Am Schackeberg" in Suhl ab. Er ließ das Verdeck offen und als er etwa eine Stunde später zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er dass sich Unbekannte am Auto zu schaffen gemacht hatten. Den Videoaufzeichnungen nach stiegen drei Männer in das offene Cabriolet ein und entwendeten neben Kleingeld auch eine Lese- und eine Sonnenbrille. Bei der Tat verlor einer der Unbekannten sein Mobiltelefon. ...

