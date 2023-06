Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Täter wiedererkannt

Suhl (ots)

Mittwochabend stellte ein Mann sein Mercedes-Cabrio in der Straße " Am Schackeberg" in Suhl ab. Er ließ das Verdeck offen und als er etwa eine Stunde später zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er dass sich Unbekannte am Auto zu schaffen gemacht hatten. Den Videoaufzeichnungen nach stiegen drei Männer in das offene Cabriolet ein und entwendeten neben Kleingeld auch eine Lese- und eine Sonnenbrille. Bei der Tat verlor einer der Unbekannten sein Mobiltelefon. Der 52-jährige Autobesitzer fuhr zur Polizeidienststelle in die Bahnhofstraße und wollte die Tat anzeigen. Plötzlich sah er drei Männer in der Nähe der Polizei und erkannte die Täter vom Überwachungsvideo. Die Polizisten nahmen sich der drei Herren im Alter von 22 und 24 Jahren an und wollten deren Personalien feststellen. Dabei wurden die Beamten durch die Täter beleidigt und sogar bespuckt, zudem riefen die Männer verfassungsfeindliche Parolen. Zwei von ihnen waren derart aggressiv, dass sie in Gewahrsam genommen werden mussten. Mehrere Anzeigen waren die Folge.

