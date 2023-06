Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Betrügern aufgesessen

Schmalkalden (ots)

Betrüger kontaktierten Donnerstagvormittag eine 73-jährige Frau aus Schmalkalden via Kurznachricht. Sie gaben sich als Tochter aus und gaukelten der Seniorin vor, dass das eigentliche Handy kaputt sei und man ihre Hilfe für eine dringend notwendige Überweisung braucht. Die Frau glaubte, was sie las und überwies schließlich über 2.000 Euro auf ein schwedisches Konto. Erst als ihre wirkliche Tochter am selben Tag zu Besuch kam und man miteinander sprach, fiel der 73-Jährigen auf, dass sie Betrügern aufgesessen war. Bleiben Sie stets wachsam und fallen Sie nicht auf diese oder ähnliche Maschen herein. Betrüger versuchen alles, um an Ihr hart erspartes Geld zu gelangen. Kontaktieren Sie im Falle einer solchen Kontaktaufnahme, egal ob über Kurznachricht oder über Telefon, ihre Verwandten auf die für Sie sonst übliche Weise und vergewissern Sie sich, dass alles in Ordnung ist. Sie werden schnell erkennen, dass Betrüger hinter den Nachrichten oder Anrufen stecken. Informieren Sie die Polizei!

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell