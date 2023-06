Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Seniorin ging Betrügern auf den Leim

Suhl (ots)

Knapp 20.000 Euro übergab eine Suhler Seniorin gestern Vormittag an einen vermeintlichen Polizisten. Dieser klingelte an der Wohnungstür der Dame und schockte diese mit einem angeblich schlimmen Unfall ihres Sohnes. Zur Begleichung der Behandlungskosten forderte der Betrüger das Geld ein und konnte auf bislang unbekannte Art und Weise zudem noch Schmuck aus der Wohnung entwenden. Anschließend flüchtete er in unbekannte Richtung. Nachdem die 83-Jährige ihren Sohn anrief, flog der Schwindel auf. Aufgrund des Schocks war es der Geschädigten nicht möglich Hinweise auf den Täter zu geben. Zeugen, die verdächtige Personen in der Leonard-Frank-Straße beobachtet haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Suhler Polizei (03681 369-0) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell