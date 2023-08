Feuerwehr Bremerhaven

FW Bremerhaven: Übergabe Dezernat Feuerwehr von Oberbürgermeister Melf Grantz an Peter Skusa erfolgt

Bremerhaven

Die offizielle Übergabe des Dezernats Feuerwehr von Oberbürgermeister Melf Grantz an Stadtrat Peter Skusa hat am heutigen Mittwoch, 2. August 2023, in den Räumlichkeiten der Zentralen Feuerwache stattgefunden. Oberbürgermeister Melf Grantz überreichte vor den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Feuerwehr Bremerhaven im Beisein des Leiters der Feuerwehr, Jens Cordes, dem neuen Dezernenten der Feuerwehr, Peter Skusa, symbolisch einen Feuerwehrhelm. Dabei wünschte Grantz seinem Nachfolger jederzeit ein gutes und glückliches Händchen.

Zuvor blickte der Oberbürgermeister auf seine vierjährige Amtszeit als Feuerwehrdezernent zurück. Grantz: "Gemeinsam haben wir einiges für die Bürgerinnen und Bürger der Stadt und für die Feuerwehr Bremerhaven erreicht." Als Beispiel nannte Grantz den Erwerb eines Grundstücks im Fischereihafen, auf dem voraussichtlich im Frühjahr 2024 der Neubau des Gerätehauses der Freiwilligen Feuerwehr Wulsdorf eröffnet werden soll. Außerdem sei es gelungen, die finalen Schritte für den Erwerb eines Grundstückes in der Alfred-Wegener-Straße für den Neubau der Feuer- und Rettungswache Überseehafen zu gehen.

"In meine Amtszeit als Feuerwehrdezernent fielen auch die Corona-Jahre. An der professionellen Bewältigung der Pandemie in Bremerhaven hatte die Feuerwehr einen großen Anteil", so Grantz. Mit Beginn des russischen Angriffskrieges in der Ukraine im Februar 2022 hätten quasi aus dem Nichts Unterkunftsmöglichkeiten in Bremerhaven für Geflüchtete geschaffen werden müssen. "Auch hier waren die Feuerwehr und auch die Hilfsorganisationen mit großer Unterstützung tätig", lobte der Oberbürgermeister.

Der neue, ehrenamtliche Feuerwehrdezernent Peter Skusa nannte die ersten Tage im Amt aufregend und spannend. "Neben der Berufsfeuerwehr freue ich mich besonders auf die Zusammenarbeit mit den zahlreichen ehrenamtlichen Kräften der drei Freiwilligen Feuerwehren und deren Jugendabteilungen", sagte Skusa. "Ich werde mich in den nächsten vier Jahren dafür einsetzen, dass sich die Feuerwehr Bremerhaven weiterhin modern aufstellt."

Melf Grantz bleibt als Oberbürgermeister weiterhin für den Katastrophenschutz der Stadtgemeinde Bremerhaven verantwortlich. Die Aufgaben des Katastrophenschutzes werden von der Feuerwehr Bremerhaven wahrgenommen. "Ich werde als Oberbürgermeister also auch zukünftig eng mit der Feuerwehr Bremerhaven zusammenarbeiten und ihr verbunden bleiben", so Grantz abschließend.

