FW Bremerhaven: Feuerwehr Bremerhaven verhindert Übergriff eines Heckenbrandes

Bremerhaven (ots) - Am heutigen Abend wurde die Feuerwehr Bremerhaven zu einer unklaren Rauchentwicklung in Geestemünde gerufen. Ein aufmerksamer Nachbar hatte in einer Wohnung, eines mehrgeschossigen Wohnhauses, Rauch bemerkt und die Feuerwehr alarmiert. Anschließend unternahm der Nachbar einen erfolgreichen Löschversuch und konnte somit eine Ausbreitung des Feuers und dadurch eine weitere Gefährdung aller Bewohner ...

