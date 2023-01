Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Einbruchsdelikte

LK Gifhorn (ots)

Am Neujahrsmorgen wurde um 01:10 Uhr ein Einbruch in die Bürgerhalle in Rötgesbüttel gemeldet. Unbekannte Täter hebelten eine Nebeneingangstür auf und drangen in das Gebäude ein. Bislang ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Die Tatzeit liegt zwischen dem Silvestertag 12:00 Uhr bis in die Silvesternacht.

In Tiddische wurde am Silvesterabend in der Bergfelder Straße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Die Bewohner verließen gegen 18 Uhr ihr Haus zu einer Silvesterfeier und bemerkten nach der Rückkehr in der Nacht den Einbruch. Von den Tätern wurden die Räumlichkeiten durchsucht und diverses Diebesgut entwendet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell