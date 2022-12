Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugen nach Diebstahl gesucht

Meine (ots)

Die Polizei in Meine sucht Zeugen zu einem Diebstahl eines Geschwindigkeitsmessgerätes. Dieses war in der Straße Am Gymnasium in Meine, an einem Verkehrszeichen angebracht und diente hier der Datenerhebung.

Der Diebstahl ereignete sich im Zeitraum vom 07.12., 11:30 Uhr, bis zum 14.12.2022, 12:50 Uhr.

Zeugen oder Hinweisgeber wenden sich bitte an die Polizei in Meine unter 05304 91230.

