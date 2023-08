Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Markgröningen: 17-Jähriger bei Verkehrsunfall verletzt

Ludwigsburg (ots)

Mit schweren Verletzungen wurde ein 17 Jahre alter Motorradfahrer in der Nacht zum Dienstag (22.08.2023) vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem er gegen 00.40 Uhr im Markgröninger Ortsteil Unterriexingen in einen Verkehrsunfall verwickelt war. Der Jugendliche befuhr die Hauptstraße in Richtung Großsachsenheim, als er kurz nach der Einmündung zur Schloßparkstraße aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und auf einen Gehweg geriet. Dort touchierte er zunächst eine Hausecke und prallte gegen eine Straßenlaterne, bevor er etwa 30 Meter weiter auf der Fahrbahn zum Liegen kam. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt mindestens 13.000 Euro geschätzt. Das Kleinkraftrad musste abgeschleppt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.

