Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen

Kallenberg: Fahrzeug brennt auf B10 komplett aus

Ludwigsburg (ots)

Am Dienstagabend gegen 23:45 Uhr meldeten mehrere Zeugen über Notruf einen Pkw, der auf der B10 in Fahrtrichtung Stuttgart-Zuffenhausen in Vollbrand stehen würde. Der Renault Megane geriet nach bisherigen Ermittlungen aufgrund eines technischen Defekts in Brand, der 54-jährige Fahrer konnte das Fahrzeug rechtzeitig verlassen und blieb unverletzt. Die Feuerwehr Korntal-Münchingen war mit starken Kräften vor Ort und konnte das Feuer nach 30 Minuten löschen. Für die Löscharbeiten und die Bergung des Fahrzeugs wurde die B10 in Fahrtrichtung Zuffenhausen für ca. 50 Minuten voll gesperrt. Am Fahrzeug entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 8.000 EUR, das Fahrzeug wurde abgeschleppt. Durch die massive Hitzeentwicklung wurde die Fahrbahn beschädigt, der hierbei entstandene Schaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Für die Fahrbahnreinigung und - instandsetzung wurde die Straßenmeisterei Vaihingen alarmiert, die vor Ort kam. Die Arbeiten dürften bis in die frühen Morgenstunden andauern. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es zu keinen größeren Beeinträchtigungen.

