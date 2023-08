Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unfall auf Parkplatz eines Einkaufsmarkts - Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154 1313-0 oder E-Mail: kornwestheim.prev@polizei.bwl.de, sucht Zeugen eines Unfalls und einer sich anschließenden Streitigkeit zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einer VW-Lenkerin am Montag (21.08.2023) gegen 11.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts am Kimryplatz in Kornwestheim. Der genaue Unfallhergang ist bislang noch nicht bekannt. Nach derzeitiger Ermittlungen soll die 49-jährige VW-Lenkerin im Begriff gewesen sein, in eine Parklücke einzufahren. Der 43 Jahre alte Mann soll während dessen mit seinem E-Scooter gefahren sein. Letztlich stießen die beiden Beteiligten zusammen und der 43-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Vermutlich entwickelte sich aufgrund des Unfalls ein Streit zwischen den beiden. Im weiteren Verlauf wurde die Polizei hinzugezogen. Der entstandene Sachschaden wurde auf insgesamt 1.600 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell