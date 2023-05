Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Ettlingen - Nachtrag zur Meldung vom 24.05.2023: Fußgänger bei Unfall mit Pkw schwer verletzt - Beteiligter nachträglich verstorben

Wie berichtet, ereignete sich am 24. Mai kurz nach 10.30 Uhr an einem Fußgängerüberweg in der Ettlinger Rheinstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem 73-jährigen Fußgänger.

Der 73-Jährige erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen denen er am Samstag in einer Klinik erlag.

Die ursprüngliche Meldung findet sich unter: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110972/5516878

