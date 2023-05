Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Karlsruhe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn am Montagmittag in der Ettlinger Straße entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr eine 29-jährige Dacia-Fahrerin gegen 13:20 Uhr auf der Ettlinger Straße vom Hauptbahnhof kommend in nördliche Richtung. Als die Frau auf Höhe der Einmündung der Nebeniusstraße offenbar verbotswidrig nach links abbiegen wollte, übersah sie eine in gleiche Richtung fahrende S-Bahn und kollidierte mit dieser. Bei dem Zusammenstoß entstanden an der Straßenbahn sowie am Fahrzeug der Unfallverursacherin jeweils Sachschäden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Der Dacia war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Während der Unfallaufnahme und Bergung des Pkw war die Strecke für den Bahnverkehr bis etwa 14:30 Uhr gesperrt.

Larissa Großmann, Pressestelle

