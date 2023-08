Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Staatsanwaltschaft Heilbronn und Polizeipräsidium Ludwigsburg: Nachtrag zu Pressemitteilung vom Montag (21.08.2023), 14:58 Uhr -

Ludwigsburg (ots)

Hessigheim: 44-Jährige tödlich verletzt - Ermittlungen zu den Umständen dauern an

Wie wir berichteten, führten bislang unbekannte Umstände in der Nacht von Freitag (18.08.2023) auf Samstag (19.08.2023) in der Rathausstraße in Hessigheim zum Tode einer 44-jährigen Frau (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110974/5585057). Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ermittelt in dieser Sache nun wegen des Verdachts eines vollendeten Tötungsdelikts gegen einen 40-Jährigen. Von den Ermittlern veranlasste kriminaltechnische Maßnahmen in Zusammenarbeit mit einem Sachverständigen und der Gerichtsmedizin dauern derzeit an. Zwischen dem Tatverdächtigen und dem Opfer soll nach dem derzeitigen Ermittlungsstand eine persönliche Beziehung bestanden haben.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell